'El timador de Tinder': Simon Leviev responde tras el estreno del documental en Netflix

Es bastante probable que si has estado buceando por el contenido de Netflix en los últimos días te haya sugerido un documental con un curioso nombre, 'El timador de Tinder'. Y también puede haber pasado que hayas decidido verlo y alucinado con la historia de este embaucador.

Su protagonista es Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut. Este joven israelí ha vivido desde hace años engañando a mujeres de todas partes del mundo y presentándose como el hijo heredero de un magnate de los diamantes.

La jugada le salió redonda durante mucho tiempo, pero llegó un momento en que la justicia, ayudada por las mujeres que lo denunciaron, dio con él. Aunque por el momento parece haberse librado, pues fue condenado a prisión y solo ha cumplido 5 meses antes de volver a estar libre. Mientras sus víctimas siguen pagando deudas de varios cientos de miles de dólares.

El documental recoge el testimonio de tres mujeres en particular, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte, quienes fueron engañadas por Simon, que les mostró un estilo de vida millonario y consiguió embaucarlas para después pedirles que sacaran préstamos para él porque su seguridad estaba amenazada por sus "enemigos".

Cecilie Fjellhøy en 'El timador de Tinder' | Netflix

Ante el revuelo causado por la publicación del documental, Simon ha decidido hacer privada su cuenta de Instagram. Además su cuenta de Tinder ha sido eliminada por la red social.

Antes de hacer privadas sus publicaciones de Instagram, ha publicado este mensaje:

"Compartiré mi versión de la historia en los próximos días, cuando haya encontrado la mejor y más respetuosa manera de contarla, tanto para las partes involucradas como para mí mismo. Hasta entonces, por favor, mantén tu mente y tu corazón abiertos".

Sinopsis oficial de 'El timador de Tinder'

Este no, este no, este tampoco... No es fácil encontrar el amor online. Por eso, cuando Cecilie da con un guapo playboy multimillonario que resulta ser el hombre de sus sueños no se lo puede creer. Pero los sueños no son reales y, para cuando descubre que ese ejecutivo internacional no es quien dice ser, ya es demasiado tarde: se lo ha robado todo. Sin embargo, donde acaba el cuento de hadas empieza un thriller de venganza. Cecilie descubre a sus otras presas y todas deciden que no volverán a ser víctimas: ‘El timador de Tinder’ da con la horma de su zapato. Este fascinante documental, de los productores de 'El impostor' y 'A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet', cuenta cómo destaparon su verdadera identidad y lucharon por llevarlo ante la justicia.