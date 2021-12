'The Witcher': La segunda temporada tiene una escena postcréditos y es mucho más importante de lo que piensas

La temporada 2 se ha hecho esperar por varios problemas durante el rodaje debido a la pandemia y a la complicada lesión que sufrió el protagonista, Henry Cavill. Pero ahora sus nuevos 8 capítulos ya están disponibles y esconden una gran sorpresa: una escena postcréditos que es mucho más importante de lo que puedes creer en un principio.

Cuando termines de ver el último episodio, mira después de los créditos y podrás descubrir una escena que es, ni más ni menos, que un adelanto de 'The Witcher: El primer brujo'.

No se sabe si esta escena será el tráiler completo, pero lo que es seguro es que se trata de un adelanto exclusivo. 'The Witcher: El primer brujo' es una precuela de la serie. Esta historia tiene lugar 1.200 años antes de los acontecimientos de 'The Witcher' en un mundo todavía poblado solamente por elfos.

La historia se centra en tres de esos elfos: Scian (Michelle Yeoh), una experta espadachín que es la última superviviente de una tribu nómada, Fjall (Laurence O'Fuarain), un guerrero en busca de venganza, y Éile (Sophia Brown), una guerrera que lo deja todo para convertirse en bardo. En esta serie veremos cómo se creó el primer brujo, explora los eventos que llevaron a la Conjunción de las Esferas, el cataclismo que juntó los diferentes mundos y que provocó la aparición de los monstruos.

Póster de la temporada 2 de 'The Witcher' | Netflix

En expansión

Está más que claro que el universo 'The Witcher' está en expansión. Netflix ya confirmó que habría tercera temporada de las aventuras de Geralt. La cuenta oficial de Twitter de la serie ya había anunciado que habría sorpresas y novedades en la precuela 'The Witcher: el primer brujo', pero no ha publicado las escenas poscréditos, pero sí a adelantado que estará disponible en algún momento de 2022.

