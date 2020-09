'The Witcher' pierde a una de sus estrellas en mitad del rodaje por los cambios de calendario provocados por el coronavirus

'The Witcher' traía buenas noticias al anunciar que volvía al set de grabación para comenzar a grabar la segunda temporada tras unos largos meses de confinamiento debido a la pandemia mundial que nos obligó a parar nuestras vidas en el mes de marzo.

Y aunque creíamos que esto eran solo buenas noticias, ahora uno de los actores ha comunicado que abandona la serie en mitad del rodaje. Se trata de Thue Ersted Rasmussen, iba a interpretar al Brujo Eskel en la segunda temporada, e incluso grabó algunas escenas a principios de año.

Pero Rasmussen ha anunciado en Instagram que no volverá con el reparto de la serie que tanta ilusión le hacía, debido a compromisos de agenda al retarse la grabación.

"Lamentablemente, debido a la reprogramación causada por la COVID-19, no interpretaré a Eskel en 'The Witcher'. Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pude pasar en el set a principios de este año", mencionó el 'ex Brujo' en sus redes sociales.

Rasmussen deseó al resto del reparto y del equipo de 'The Witcher', liderado por Henry Cavill, "la mejor de las suertes con el resto de la producción", prediciendo que "la temporada 2 será absolutamente asombrosa".

"Ahora podré verla como un fan en vez de como un brujo", añadió en una atmósfera de nostalgia.

