'The Walking Dead' renovada para una novena temporada

AMC ha confirmado que 'The Walking Dead' tendrá novena temporada y con muchas sorpresas. Angela Kang, guionista de la serie desde 2011 y co-productora ejecutiva desde 2013, recogerá el testigo de Scott M. Gimple. Gimple pasará a convertirse en jefe de contenido y supervisará la franquicia 'The Walking Dead', incluida 'Fear The Walking Dead' y las potenciales extensiones en otras plataformas.

"Este es un día enormemente importante para todo el universo televisivo de 'The Walking Dead'", dice Charlie Collier, presidente de AMC, en su comunicado. "Nos enorgullece reconocer la importante contribución de Angela a la serie y despejar el camino para una novena temporada bajo su dirección. Además, con gratitud y admiración, también reconocemos el amplio impacto y liderazgo de Scott sobre el contenido que alimenta nuestro universo de 'The Walking Dead'. Juntos, soñaremos más grande y más ampliamente que nunca antes. Sé que hablo por Angela, Scott y todos en AMC cuando les agradezco sobre todo a los fans y a la gran cantidad de personas talentosas que han ayudado a AMC hacer 'Dead'".

Kang se convierte en la cuarta productora de 'The Walking Dead' tras Frank Darabont, Glen Mazzara y el propio Gimple. A lo largo de estos años Kang ha escrito los guiones de episodios como "Judge, Jury, Executioner" de la segunda temporada, "Still" de la cuarta, "The Cell" de la séptima o la 'season finale' de la cuarta temporada junto a Gimple.

Además, AMC ha lanzado las fotos oficiales de la segunda parte de la octava temporada. Como hay que recordar, antes del parón de navidad Carl Grimes (Chandler Riggs) fue mordido por un caminante. Y según muestras las fotografías parece que su final está cercano. ¡No te pierdas las imágenes publicadas por 'EW'! ¿Qué pasará en esta nueva parte de 'The Walking Dead'?