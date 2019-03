'The Walking Dead' se despide hasta el año que viene con "la mayor muerte" hasta el momento

'The Walking Dead' ha vuelvo a terminar con capítulo efectista para dejar a sus seguidores sin respiración hasta que vuelva en febrero de 2018. La serie de AMC ha emitido la primera tanda de capítulos que finaliza con "la mayor muerte" que ha tenido hasta el momento.

En el octavo capítulo de la temporada, titulado "How It’s Gotta Be", se confirma que Rick no está tan en control de la situación. La victoria sobre los salvadores y Negan parece fácil, pero todo se complica al final. Y es que como se venía rumoreando desde que comenzó esta entrega, la serie de AMC despedirá a uno de los personajes que lleva desde el principio en la ficción.

¡CUIDADO! Si no has visto aún el capítulo, no sigas leyendo...

Carl Grimes, el personaje interpretado por Chandler Riggs y uno de los principales de la serie, muestra una mordedura de un caminante al final del capítulo, lo que inevitablemente conducirá a su muerte.

"Esta mordedura va a tener el final que ya hemos visto que producen mordiscos, y es muy importante para la historia de Carl, y para toda la historia, lo que sucede en el próximo episodio", ha declarado Scott Gimple, showrunner de la serie.

En una entrevista a The Hollywood Reporter, Chandler Riggs ha dicho que abandonar la serie no ha sido decisión suya a pesar de lo que pudiera parecer: "Sí, Carl va a morir. No hay forma de que pueda regresar de eso. Su historia definitivamente llega a su final. No me esperaba que fueran a matar a Carl, pero sirve a un buen propósito en la historia".

Riggs no tardó en pronunciarse en redes sociales tras la emisión del capítulo en EEUU con este mensaje en su cuenta de Twitter.