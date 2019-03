'The Newsroom' vuelve a emitir el 14 de julio en HBO

Will McAvoy (Jeff Daniels) volverá a presentar el informativo líder de la ACN el próximo 14 de julio. 'The Newsroom' regresa en verano a HBO con su segunda temporada.

La serie creada por Aaron Sorkin se estrenó el verano pasado y tal fue su éxito que tras dos episodios la cadena ya anunciaba una segunda temporada.



En esta nueva temporada realidad y ficción se mezclarán cuando temas como la matanza de Newtown, la Ley de protección del paciente, el asesinato del joven Trayvon Martin o las últimas elecciones presidenciales lleguen a la redacción y planteen nuevos retos para McAvoy y su equipo.



El reparto de 'The Newsroom' está encabezado por Jeff Daniels y Emily Mortimer, junto a John Gallagher Jr., Alison Pill, Olivia Munn y Dev Patel, entre otros. Además nuevos personajes se incorporan a la ficción esta temporada: Grace Gummer ('Smash'), interpretará a Hallie Shea, la reportera de News Night encargada de la cobertura electoral del candidato a la presidencia Mitt Romney, Rosemarie DeWitt ('Mad Men') dará vida a una abogada encargada de defender a la ficticia cadena y Patton Oswalt ('Dos Hombres y Medio') que será el nuevo vicepresidente de recursos humanos.



Según dijo el propio Sorkin, esta temporada no quiere polarizar al público y a la audiencia como ha ocurrido en la primera tanda de capítulos. "Espero que alguno de los críticos que no estaban contentos con la primera temporada echen un vistazo a esta segunda y se replanteen su opinion", añadió.