'The Flash' ficha a Keiynan Lonsdale como Wally West, alias Kid Flash

El reparto de la serie 'The Flash' sigue ampliándose. La última incorporación ha sido Keiynan Lonsdale, encargado de dar vida a Wally West, también conocido como Kid Flash. Su personaje aparecerá como uno de los principales en la segunda temporada, en la que tendrá un papel importante, aunque todavía se desconoce cómo se adentrará en la trama.



"Tal y como sucedió cuando quedamos con Grant Gustin por primera vez, hemos visto instantáneamente a Keiynan con el corazón y el coraje de un héroe. Tenemos muchas ganas de presentar a este personaje tan querido en la serie", afirmaba para Variety Andrew Kreisberg, productor de 'The Flash'.



Wally, en los cómics de DC, es el sobrino de Iris West, personaje al que da vida Candice Patton, y se inicia como superhéroe bajo el pseudónimo de Kid Flash, con el apoyo de su tío Barry, quien le enseña cómo controlar sus poderes.



'The Flash' prepara el estreno de su segunda temporada para el 6 de octubre, en la cadena The CW. Antena 3 emite la primera temporada de la serie todos los lunes a las 22:30 horas.