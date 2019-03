The CW encarga una serie al creador de 'Crónicas Vampíricas'

Kevin Williamson, creador y productor ejecutivo de 'The Vampire Diaries' ('Crónicas Vampíricas' en nuestro país), está desarrollando un nuevo proyecto para la cadena estadounidense The CW tras el éxito cosechado por la serie de vampiros.



La nueva serie no será una 'spin off' ni una secuela de 'Crónicas Vampíricas', pero el tema sobrenatural será protagonista de la trama. Según el portal de noticias Deadline un drama sobre un grupo de gente que investiga casos paranormales. The CW sabe que su público potencial son los jóvenes, por lo que la nueva ficción será una mezcla entre 'Expediente X' y 'Buffy, Cazavampiros'.



El proyecto será comandado por Kevin Williamson y Julie Plec, también productora ejecutiva de la serie vampírica. La cadena quiere tener listo el piloto para la próxima temporada 2011-2012.



The CW también tiene en la recámara una nueva adaptación de la trilogía de L.J. Smith, 'The Secret Circle', sobre una chica adolescente que se muda a una nueva y sobrenatural ciudad.