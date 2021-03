'The Boys': Aya Cash (Stormfront) confirma que no estará en la temporada 3

No hay duda de que la segunda temporada de 'The Boys' subió el listón, dejando a los fans con ganas de mucho más. Amazon Prime Video ya prepara la tercera temporada de la serie y poco a poco se van conociendo más detalles.

Uno de los personajes más queridos/odiados de esa segunda temporada fue el de Stormfront, la villana que intentó engañar a todos y que acabó bastante mal.

Aya Cash, la actriz que interpretó el papel, ha hablado con Entertainment Weekly del futuro de la serie en un evento en el que se ha presentado su nuevo proyecto, y para disgusto de seguro mucha gente, parece que ella no volverá, al menos por el momento.

"No estoy allí ahora. Estoy en una nueva serie de Fox que se llama 'This Country'. Mi contrato para 'The Boys' fue solo por un año, así que, ¿quién sabe? Tal vez puedan hacer mi cara con CGI", ha confesado.

La intérprete ya había hablado previamente de su papel como Stormfront, y aclaró en su día que su tiempo en la serie nunca estuvo destinado a ser muy largo.

"Tuve una experiencia maravillosa en 'The Boys', siempre estuve contratada por un año, así que, ¿quién sabe?. Si los guionistas tienen algo que hacer para mí, estaré allí sin duda. Creo que la historia de Stormfront se ha contado muy bien, en términos de su arco narrativo, pero si quieren que vuelva, volveré al instante", contó a Comicbook.

De todas estas declaraciones se deduce que, efectivamente podemos decir adiós a Stormfront por el momento pero, ¿quién sabe? Igual la vemos regresar un día para seguir haciendo el mal.

