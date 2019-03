La tercera temporada de 'Fargo' confirma su reparto completo

Michael Stuhlbarg ('Boardwalk Empire'), Jim Gaffigan ('Away we go'), Scoot McNair ('Halt and Catch Fire'), Shea Whigham, Karan Soni, Fred Melamed y Thomas Mann son los últimos actores que se incorporan a la tercera temporada de 'Fargo', la serie de FX, según informa The Hollywood Reporter.

Basada en la película de los hermanos Coen, la tercera entrega de la serie creada por Noah Hawley estará protagonizada por Ewan McGregor, que interpretará a los gemelos Stussy. Junto a McGregor estarán también las actrices Carrie Coon ('The Leftovers') y Mary Elizabeth Winstead.

Otra de las incorporaciones que conocimos esta semana fue la del actor David Thewlis, quien interpretó a Remus Lupin en la saga cinematográfica basada en los libros de JK Rowling, 'Harry Potter'.