Superhéroes que se van y otros que llegan

Corren tiempos difíciles para los superhéroes en la televisión. 'The Cape' fue la apuesta de la NBC y se ha convertido en el gran fracaso. La serie se despidió esta semana de la pequeña pantalla, a pesar de que tiene pendiente de emisión su último capítulo. La ficción sobre un superhéroe enmascarado ha conseguido unas audiencias muy bajas y no ha superado la prueba para continuar en antena.



El final de la serie sólo se verá en la web de la NBC, ya que la cadena ha decidido que el décimo episodio que cierra esta primera y única temporada no se vea en televisión. Los pocos seguidores con los que cuenta la ficción tendrán que ver el desenlace en internet en una fecha próxima que aún no se ha desvelado.



Una nota en la web de la cadena asegura que "los creadores de 'The Cape' están preparando un episodio exclusivo solo para los fans en internet". Esta decisión parece haber sido tomada esta semana tras los malos datos cosechados en el noveno episodio, cuando sólo reunió a 4,1 millones de seguidores y 1,2 en demográficos.



WONDER WOMAN YA TIENE CARA







Una serie de superhéroes se acaba y otra arranca el rodaje. Pocas cosas se conocían del remake que la cadena NBC (sí, la misma) de 'Wonder Woman', otra serie basada en un cómic. La actriz Adrianne Palicki interpretará a la heroína y Elizabeth Hurley será la villana a la que se enfrentará.



Conocida por su papel en 'Friday Night Lights', Palicki toma el relevo de Lynda Carter, la protagonista de la adaptación del cómic en los 70, en la serie. La actriz estadounidense tendrá que hacerse con la nueva personalidad y características de esta heroína ya que Kelley quiere darle una completa vuelta de tuerca.



El productor tiene pensado para el personaje una triple personalidad: por un lado estará Diana Themyscira una multimillonaria que dirige y posee un imperio empresarial, después estará Diana Price una asistente nerviosa e insegura y por último, la princesa amazona Diana con superpoderes; es decir, Wonder Woman.



Palicki se enfrentará a una súper villana: Elizabeth Hurley. La actriz dio a conocer su fichaje por el piloto de la serie 'Wonder Woman' a través de su Twitter, donde asegura además que "no puede esperar".



Según recoge Europa Press, Hurley dará vida a Verónica Gale, una ejecutiva agresiva con un cuerpo de escándalo que dirige una de las mayores empresas farmacéuticas en el país. Una femme fatale que envidia y odia por partes iguales a la Mujer Maravilla.