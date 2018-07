Stephenie Meyer, la autora de 'Crespúsculo', desarrollará una serie de ficción para Hulu

Stephenie Meyer, la creadora de la saga 'Crepúsculo', prepara un nuevo proyecto. En esta ocasión, Meyer desarrollará una nueva serie de ficción para Hulu, basada en una novela de Daniel O'Malley llamada 'The Rook'.



La serie tendrá, cómo no, criaturas paranormales y se centrará en una investigadora que está a las órdenes de una agencia privada encargada de mantener a raya presencias extrañas que no son de este planeta. Es en ese punto donde la especialidad de Meyer, los vampiros, podrían hacer acto de presencia.



Aunque la sinopsis de la serie todavía está por definir, por lo que solo podemos basarnos en la versión literaria, que avanza el nombre de la protagonista, Myfanwy Thomas, una chica que una noche despierta en un parque rodeada de cadáveres y sin saber qué ha pasado. La única pista con la que cuenta es un papel que la conduce hasta la agencia privada, mencionada antes.



Así es como la protagonista pasa a formar parte de la agencia y comienza su lucha contra la gente que se mete en sus sueños o niños que se transforman en asesinos. Pero también tendrá que hacer frente a una amenaza mayor, un topo en la agencia que la quiere muerta.



Hulu ha comenzado a trabajar en la creación de sus propias series, después de hacerse con 'The Mindy Project' y 'Casual' y se ha lanzado con el drama, no solo con la nueva serie 'The Rook' sino también con la adaptación dee '11/22/63', la novela homónima de Stephen King.