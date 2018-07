El spin-off de 'The Walking Dead' renueva por una segunda temporada antes de su estreno

Aprovechando que la ficción apocalíptica 'The Walking Dead' es todo un éxito, AMC ha tomado la decisión de renovar su spin-off por una segunda temporada, cuando todavía no se ha estrenado la primera.



El portal TVLine ha confirmado que la primera entrega del spin-off verá la luz a finales del próximo verano mientras que la segunda lo hará a lo largo de 2016.



Robert Kirkman, autor de los cómics en los que está basada la serie y responsable creativo de 'The Walking Dead', aseguró estar muy agradecido por tener "la oportunidad de contar esta increíble y demostrar a los fans que realmente no hemos arañado la superficie cuando se trata de The Walking Dead".



Al igual que ocurrió con 'The Walking Dead', la primera temporada del spin-off será más corta de lo normal con solo seis episodios, aunque se espera que la siguiente entrega esté compuesta por más de diez capítulos.



El spin-off no tendrá nada que ver con los protagonistas actuales ya que se ambientará en otro tiempo y espacio. La acción se centrará en Los Tompkins, una familia poco convencional formada por Nancy Tompkins, una madre soltera que vive con Nick y Ashley, sus dos hijos.



El reparto estará formado pro Cliff Curtis, Kim Dickens, Frank Dilane y Alycia Debnam Carey.