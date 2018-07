La sorprendente transformación de La Montaña de 'Juego de Tronos'

La verdad es que la interpretación de Hafþór Júlíus Björnsson en su papel de La Montaña tiene mérito solo por su continuidad, ya que ha sido el único actor que ha representado el papel durante más de una temporada. Anteriormente lo hiciceron Conan Stevens e Ian Whyte.

Unas imágenes del actor cuando era joven han revolucionado a los fans de 'Juego de Tronos'. Comparando su aspecto de entonces con el de ahora, poco queda de aquel joven Björnsson. Cabe destacar que cuando se dedicaba al baloncesto, Björnsson llegó a pesar 100 kilos y ahora está cerca de llegar a los 180. Casi nada.

"Siempre estaba lesionado. Me lesioné bastante mal el tobillo. Tenía que operarme. Así que la segunda vez que me operé decidí tomarme un descanso del baloncesto para curarme el pie. Empecé a entrenar más después, y simplemente me enamoré de las pesas, del duro entrenamiento, empecé a ganas peso bastante rápido y comencé a ponerme fuerte muy rápido. Vi los resultados", aseguró Björnsson durante una entrevista con GQ.

Además de su interpretación en 'Juego de Tronos', Björnsson ha competido por ser el hombre más fuerte del mundo. El año pasado, en 2015, quedó en tercera posición.