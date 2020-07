La actriz Lucy Hale mostró su reacción por redes cuando se enteró de la cancelación de la serie 'Katy Keene', el spin-off del popular drama juvenil 'Riverdale'. La actriz apareció llorando y contó con total sinceridad cómo se sentía tras enterarse de que no se seguiría grabando el proyecto al que tanta pasión le había dedicado.

Ahora en una entrevista con Katie Krause, de ET, habló con la actriz sobre su última película, 'A Nice Girl Like You', así como sobre su vida amorosa en medio de la cuarentena, y lo que más echará de menos de su personaje cancelado.

Hale confesaba: "Estuve triste una semana entera. Todavía sigo triste. Pero estuve realmente triste durante una semana", expresó Hale, de 31 años. "Y me puse en paz con ello. Me dije, 'Tranquilízate, Lucy. Te lo pasaste muy bien".''Prefiero hacer una temporada increíble que a la gente le encante ver, en vez de seis y que la gente diga, '¡Oh Dios, que termine ya!'. En serio he hecho las paces con esto".

Hablando del su reacción al enterare que cancelaban la serie de 'Katy Keene' dijo: "Cuando hice ese Instagram, estaba tan inundada de apoyo y amor. Necesitaba que me lo recordaran y fue increíble", le dijo a ET. "Echo de menos Nueva York. De verdad que sí. Realmente me encantaba vivir allí. Extrañaré interpretar a Katy", continuó, y agregó: "Siento que nací para interpretarla. Por eso fue tan devastador''.

En medio de la pandemia del coronavirus a Hale le han surgido dos grandes problemas el trabajo y el amor. La protagonista de 'Pretty Little Liars' confiesa: "Me siento más soltera que nunca, pero está bien". "Ahora estoy en un sitio de citas y todavía no he quedado con nadie porque me pongo muy nerviosa", dijo Hale. "Lo creas o no, soy muy tímida en ese sentido".

Al preguntarle por el canon de chico que le atrae, la actriz ella fue muy sincera: "Físicamente no tengo un tipo", ''alguien que esté seguro y cómodo con él mismo". "Hay tantos hombres inseguros por ahí y no puedo con eso. He salido con gente insegura. No quiero eso", añadió.

Ahora Lucy saca nuevo proyecto 'A Nice Girl Like You', una chica que no se conforma. En la cinta la protagonista Lucy Neal a la que interpreta Hale, rompe con su novio tras ser acusada por él de demasiado inhibida y pornofóbica. Ella entonces, saca su lado más cañero y se sumerge en una exploración de la sexualidad por su cuenta. La actriz ha confesado sentirse muy orgullosa del personaje al que interpreta. Hablando sobre el rol de la mujer en la sexualidad quiso añadir: "Podemos ser sexuales y abrirnos a la sexualidad. No sólo los hombres. Eso es ridículo. Eso es tan de los años 60. Estamos en el 2020!". ¡Di que sí Hale!.

