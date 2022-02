Sofía Vergara habla del cáncer que superó y muestra la cicatriz que tiene de la operación

Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer para concienciar a las personas sobre esta enfermedad. Y Sofía Vergara no ha dejado escapar la oportunidad de hacer lo propio en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 24 millones de seguidores.

La actriz colombiana sufrió cáncer de tiroides a sus 28 años cuando acudió a un chequeo rutinario junto a su hijo, Manolo. Tal y como explicó en el pasado, la estrella de 'Modern Family' tuvo la fortuna de que los médicos lo encontraran en uno de los primeros estadios de la enfermedad: "Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia".

Ahora, ha usado sus redes sociales como altavoz para advertir de la importancia de la detección temprana y reflexionar sobre el hecho que le cambió la vida: "A los 28 años, 'Cáncer' no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo rutinario. Pero los médicos encontraron un bulto en mi garganta y esa palabra se convirtió en parte de mi historia".

"Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme superviviente de cáncer", continuó la intérprete de 49 años.

Junto al texto, ha compartido una imagen de ella con una visible cicatriz en su cuello: "Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir: ¡la prevención temprana es muy importante! Programa tu chequeo anual para este año si aún no lo has hecho".

Aunque una de las primeras veces que Sofía Vergara habló sobre este episodio de su vida fue en 2011, el verano pasado dio más detalles durante la transmisión 'Stand Up to Cancer', del programa 'SNL', que buscaba recaudar fondos para la investigación del cáncer: "Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme".

"Aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre el cáncer de tiroides. También aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos. Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti", declaró entonces. Aun así, la actriz reveló que debe seguir medicándose para controlar el hipotiroidismo y que no vuelva a producirse.

Seguro que te interesa:

El sexy vídeo de Sofía Vergara bailando con su hermana y su sobrina donde las tres parecen idénticas