'Los Simpson' y Lego se unen para crear un episodio especial

Es una suerte que, siendo amarillos, los legos no tengan que cambiar de color para dar la bienvenida a la familia de dibujos animados más famosa de la televisión, 'Los Simpson'. Según informa The Hollywood Reporter, la serie de dibujos de creada por Matt Groening emitirá un capítulo especial en mayo de este mismo año en el que la familia amarilla no será de animación como es lo habitual, sino estará hecha por bloques de Lego.

Sirviéndose del tirón que está teniendo la marca debido al estreno de su película 'The Lego Movie', la ciudad de Springfield y todos su habitantes se verán transformados en legos para un capítulo único.

A parte de este capítulo especial, la empresa ha lanzado un set de Lego que incluye la casa de los Simpson en Springfield y a todos los miembros de la familia además de su vecino, el señor Flanders. El set de montaje incluye 2.523 piezas con las que poder armar la morada de la familia amarilla, el garaje e incluso el característico coche de la serie.