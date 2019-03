Sherlock se impone en los BAFTA como mejor serie británica

Anoche Londres fue la capital del glamour televisivo con la entrega de los premios de televisión que concede anualmente la Academia Británica para las Artes del Cine y la Televisión (BAFTA). La serie triunfadora fue Sherlock (BBC), que se llevó los premios al mejor actor secundario y mejor serie. Daniel Rigby, protagonista de 'Eric and Ernie', ganó el premio a mejor actor principal y Vicky McClure el de mejor actriz por 'This is England '86'.



"Me encuentro totalmente anonadado y lo siento si me desmayo", afirmó Rigby, visiblemente sorprendido, cuando subió al escenario a recoger su BAFTA. Daniel Rigby superó en esta categoría a Matt Smith, protagonista de 'Doctor Who', una de las series más populares en el Reino Unido y uno de los grandes favoritos de esta noche junto con Benedict Cumberbatch, que optaba al premio por su papel en Sherlock (que muy pronto se podrá ver en Antena 3), y otro aspirante, Jim Broadbent, ganador de dos BAFTA y protagonista de 'Any Human Heart'.



Aunque no se llevó este premio, la serie Sherlock no se fue con las manos vacías. La ficción de la BBC partía con tres nominaciones y se llevó dos al final de la noche. Martin Freeman recogió la máscara dorada como mejor actor secundario por su papel de Doctor Watson en la serie, que también se impuso como mejor ficción frente a 'Misfits' (E4), Downton Abbey (ITV1) y 'Being Human', del canal BBC3. El guionista y cocreador de la adaptación moderna de las historias del detective, Mark Gatiss, admitió que recibir este galardón era para él "un enorme honor y una sorpresa".



En el apartado de mejor actriz principal, la ganadora de la noche fue Vicky McClure por su papel en 'This is England '86', que se lo arrebató a Juliet Stevenson, quien optaba por 'The Accused', Anna Maxwell Martin (ganadora ya en dos ocasiones) y que competía por 'South Riding', y Natalie Press, por 'Five Daughters'.



En cuanto al Bafta a la mejor actriz secundaria, éste lo ganó Lauren Socha, de 20 años, por su papel en 'Misfits', tras imponerse a otras intérpretes más veteranas como Lynda Baron, Jessie Wallace y Gillian Anderson. "Para nada, para nada, para nada me esperaba esto", exclamó, emocionada, la joven actriz al recoger su premio.



Por otro lado, el premio a la mejor serie de nuevos medios fue a parar a 'Wallace And Gromit's World Of Adventure', que se lo arrebató a otras candidatas como 'Brain Test Britain', de la BBC, 'The Thick Of It' y 'Misfits' (que en España emite la cadena MTV).



El reconocimiento a mejor documental se lo llevó 'Between Life And Death', de la BBC1, y en la categoría internacional, ganó el BAFTA la serie danesa 'The Killing', que se impuso a 'Broadwalk Empire', serie de Martin Scorsese, la popular 'Glee' (Fox) y a otra serie de AMC: 'Mad Men'.