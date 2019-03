Sheldon Cooper se convierte en el profesor Protón en 'The Big Bang Theory'

El próximo capítulo de 'The Big Bang Theory', Sheldon Cooper puede convertirse en una de las personas a las que más admira. Y no, no se trata de Spock.

En "La regeneración protón", el capítulo que la cadena CBS emite la próxima semana en EEUU, Sheldon Cooper (interpretado por Jim Parsons) podría protagonizar un nuevo programa científico como el profesor Protón.

Si lo consigue, seguirá el legado de su ídolo de la infancia, como pudimos ver en el piloto del 'spin off' de la serie, 'Young Sheldon'. La única diferencia la veremos en su clásico atuendo, ya que Sheldon sustituirá la corbata por una pajarita.

El actor Bob Newhart volverá a interpretar a Arthur Jeffries, más conocido como El profesor Protón, personaje que se despidió de los seguidores de la serie hasta hace dos temporadas (y papel por el que ganó un premio Emmy).

Para hacerse con el papel del profesor Protón, Sheldon tendrá que competir con su propia némesis, Wil Wheaton con quien tiene una longeva rivalidad.