Las series del año (y las que es mejor olvidar...)

El año que termina será recordado por ser uno en los que más producciones televisivas ha tenido. Grandes series... pero también grandes fracasos. Desde 'Parks and Recreation' o 'Homeland' (con la cara de la moneda), hasta 'The Playboy Club' o la marcha de Charlie Sheen de 'Dos Hombres y Medio' (con la cruz).



Entertainment Weekly repasa el año que termina a través de su tradicional ranking "Best & Worst" de la televisión americana. en Objetivo TV os resumimos la lista , pero si queréis leerla entera, aquí está el link.



LO MEJOR

El Top 10 está salpicado de comedia, por eso de mejor poner una sonrisa en los malos tiempos. El puesto 10 es para 'The Colbert Report' (Comedy Central), comedia que no ha llegado a nuestro país. Le sigue 'Enlightened' (HBO), protagonizada por Laura Dern (otra comedia).



Alicia Florrick se ha revelado este año. Por eso, 'The Good Wife' (CBS) vuelve a estar entre lo mejor de 2011. No es para menos, Julianna Margulies recogió el Emmy a la mejor actriz.



Downton Abbey sube hasta el puesto séptimo del ranking de EW. Seis premios Emmy y dos BAFTA respaldan a la ficción británica. 'Justified' y la comedia 'Louie', ambas de FX, consiguen el sexto y quinto lugar.



'Homeland', la revelación de Showtime, se queda a las puertas del podio de lo mejor del año. Pero como si lo estuviera. 'Fringe' (Fox), a pesar de la bajada de audiencia y el constante rumor de cancelación, consigue el bronce para los críticos de EW.



'Parks and Recreation' (NBC) es la mejor comedia del año por "su reparto, su inesperado romance y la sátira a la sociedad actual y a la crisis económica", según EW.



Y el primer puesto es para 'Breaking Bad' (AMC), que con su cuarta temporada continúa incombustible. Lejos de que su posible cancelación le afectara, los críticos del portal televisivo estadounidense coinciden en que "justo cuando pensabas que ya no podía ser más tensa, más ingeniosa, más elegante o Bryan Carson no podía actuar mejor, llega la cuarta temporada". Nada más que añadir.



LO PEOR

Desde la bochornosa salida por la puerta de atrás de Charlie Sheen de la sitcom del momento, 'Dos Hombres y Medio', pasando por el innecesario remake de 'Los Ángeles de Charlie', llegamos hasta la cancelación del año: 'The Playboy Club' (NBC). Así resume Entertainment Weekly lo peor de 2011. Muchas más cancelaciones televisivas se quedan por el camino, pero ¿quién se acuerda ya de ellas?