Sarah Michelle Gellar celebra el aniversario de 'Buffy Cazavampiros' con estas emocionantes fotografías

El 10 de marzo de 1997 se estrenaba en televisión 'Buffy Cazavampiros' con Sarah Michelle Gellar como protagonista, una joven elegida para defender al mundo de los vampiros y demás seres sobrenaturales que atormenten a los ciudadanos de Sunnydale y del mundo.

Tras siete temporadas y casi 150 episodios, los fans tuvieron que despedir a la ficción que les transportó a las aventuras de un grupo de amigos en lugares insospechados y a conocer a seres fantásticos.

"No creo que sea una coincidencia que el aniversario de #btvs sea la misma semana que el #internationalwomensday. Siempre he pensado que el mundo había cambiado gracias a nuestro ejemplo, no nuestra opinión. Todos hemos aprendido mucho de Buffy, y la mejor parte es que nunca termina. 'A partir de ahora, no solo haremos frente a nuestros miedos, también los buscaremos. Los encontraremos y cortaremos sus corazones uno a uno. Solo hay una cosa en la Tierra más poderoso que el demonio, y esos somos nosotros", publicaba la actriz que interpretó a Buffy Summers recordando el 21 aniversario de la serie, que también coincidió con el Día Internacional de la Mujer.

En estas imágenes, Gellar aparece junto a otros compañeros de reparto como James Marsters, David Boreanaz o Michelle Trachtenberg, pero a los fans les ha llamado la atención la ausencia de fotografías con Alyson Hannigan, Willow en la serie, ya que eran grandes amigas. La actriz también es conocida por interpretar a Lily Aldrin en 'Cómo conocí a vuestra madre'.