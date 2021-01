Sarah Jessica Parker responde a los rumores de que Kim Cattral no estará en la nueva 'Sexo en Nueva York' por su presunta mala relación

'Sexo en Nueva York' ya planea un esperado regreso. La icónica serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon reaparecerá con nuevas historias en un revival llamado 'Just like that'.

Sin embargo, se ha dado a conocer la noticia de que Kim Cattrall, quien interpretaba al personaje de Samantha Jones en la serie, no estará en este nuevo proyecto.

A pesar de que no se sabe con certeza cuáles son las causas que han motivado la ausencia de la actriz, se especula que quizá pudiera deberse a una mala relación con el resto del elenco, algo de lo que ya se ha hablado en más de una ocasión y que ella misma ha querido avivar durante años.

Sarah Jessica Parker ha sido preguntada a través de las redes sociales acerca de si es cierto que su relación ha afectado a su vuelta a la serie. La actriz no ha dudado en ofrecer una tajante respuesta. En el vídeo de arriba te lo contamos.

