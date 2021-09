"No estoy lista": Sarah Jessica Parker rompe su silencio tras la muerte de Willie Garson ante su ausencia

Ha sido una semana muy dura para todos los miembros del reparto de 'Sexo en Nueva York' quienes el pasado lunes se levantaban con una noticia terrible, el fallecimiento de su compañero Willie Garson, que nos dejaba con tan solo 57 años.

El actor padecía un cáncer de páncreas desde hace un tiempo, pero mantenía esta información en privado. Finalmente, tras una dura batalla, Willie no ha podido superarlo. Desde que sus compañeros se enterasen de la noticia las muestras de cariño hacia Garson fueron inmensas y no solo por parte de los miembros de 'Sexo en Nueva York', sino de Hollywood al completo.

A pesar de contar con cientos de mensajes de cariño y muestras de afecto a una fantástica carrera, una de sus compañeras en 'Sexo en Nueva York' no había escrito nada sobre él. Sarah Jessica Parker era la gran ausente en los mensajes hacia Willie. Por supuesto no tiene nada que ver con una enemistad, ya que ambos mantenían una relación estupenda lejos del plató. Y después de que hayan pasado cuatro días, la actriz ha podido pronunciarse sobre este tema por primera vez.

Es tanto el dolor que sufre Sarah, que no ha sido capaz de compartir una imagen de los dos, ni tan siquiera con un mensaje recordándole. A través de la publicación que subía Chris Noth, Mr. Big en la serie, la actriz respondía a su colega totalmente devastada: "Gracias querido Chris. No estoy preparada todavía".

Willie Garson iba a aparecer en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

Willie Garson ha sido una de las grandes figuras de 'Sexo en Nueva York' y es que su papel interpretando al gran Stanford nos dejó a todos prendados. Por supuesto una vez se anunció la llegada del reboot de la serie, que se llamará 'And Just Like That' muchos fans querían saber si Willie estaría, ya que la ausencia de Kim Cattrall fue un duro golpe para los seguidores. La aparición de Willie estaba confirmada ya que el actor había sido visto en los rodajes de la serie aunque ahora, no sabemos si finalmente lo podremos llegara a ver.

