"Fue la escena de salir del armario más realista": Chyler Leigh ('Supergirl') habla de su sexualidad y cómo le afectó su trama en la serie

Una de las protagonistas de 'Supergirl', Chyler Leigh, ha hablado por primera vez sobre su sexualidad a raíz del Mes del Orgullo LGTBI+ y su experiencia en la serie.

En una carta para Create Change, de donde es co-fundadora, con el lema 'Wear your Pride' (lleva tu Orgullo), la actriz se explicaba así.

"Cuando me dijeron que mi personaje iba a salir del armario en la segunda temporada, un borrón de pensamientos y emociones me traspasaron por la responsabilidad que sentía personalmente para representar de forma auténtica el viaje de Alex.

De lo que no me di cuenta es cómo la escena en la que finalmente confiesa saltaría de las páginas del guión y se convertiría en una variación de mí misma. En la vida real. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho con cada toma que grabamos, cada vez era una oportunidad que se presentaba de sacar esas honestas palabras de mi boca. Y aunque no encajan exactamente con mi diálogo personal, el corazón detrás de todo desde luego sí lo hacía.

El director, la prensa, los medios, el cast y los fans, todos aún me dicen que fue la escena de salir del armario más realista que han presenciado. Y robando de las palabras de Alex, eso es porque hay algo de verdad en lo que dijo de mí".

La actriz lleva ocho años casada con su marido Nathan West, con quien tiene tres hijos, de lo que también ha hablado.

"Ha sido un camino solitario para mi marido y para mí, pero puedo decir de todo corazón que después de todos estos años, aún estamos descubriendo las profundidades de nosotros mismos y del otro. Pero a lo largo del camino hemos aprendido a estar orgullosos de quién somos, sin importar lo que cueste".

Seguro que te interesa

La famosa escena de 'Anatomía de Grey' que Ellen Pompeo rechaza completamente