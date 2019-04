¿Fue el sacrificio de Klaus en vano? El final de 'Legacies' destroza el corazón de los fans de 'The Originals'

CUIDADO: Si aún no has visto el final de temporada de 'Legacies' a continuación habrá SPOILERS , al igual que del final de 'The Originals'.

'Legacies' ha despedido su primera temporada con una gran bomba que ha dejado en shock a los fans, aunque la serie de Julie Plec ya ha sido renovada por una segunda temporada que esperemos que arregle los tristes acontecimientos del final. Y es que al fin y al cabo, con la magia "siempre hay una laguna".

En el último capítulo de esta primera y emocionante temporada, Hope Mikaelson (Daniel Rose Russell) toma una decisión que afecta tanto al pasado como al futuro de su familia, la familia Mikaelson y que podría suponer que el sacrificio de su padre, Klaus, y su tío, Elijah, en el final de 'The Originals', fuera para nada.

