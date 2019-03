Los Rolling Stones tocarán en el castillo de 'Downton Abbey'

Los Rolling Stones, la mítica banda de 'rock and roll', podrían ser los nuevos invitados de 'Downton Abbey', la exitosa serie de época británica. Según informa el diario 'The Guardian', el actor Hugh Bonneville, que encarna al Conde de Grantham, es un buen amigo de Ronnie Wood y le encantaría que todo el grupo tuviera un pequeño papel en la serie.



Una fuente del periódico ha explicado que "evidentemente no se interpretarían a sí mismos, pero podrían ser un grupo de músicos ambulantes o incluso parte de un circo". Al parecer la banda de rock es una gran seguidora de 'Downton Abbey', hasta tal punto que cuando se emite la ficción terminan antes de ensayar para poder ver la serie.



Así lo ha explicado Laura Carmichael, que encarna a Lady Edith en la serie. Carmichael también ha revelado que "Hugh se ha estado juntando con Ronnie y se lo han pasado muy bien". "Se conocieron haciendo obras de caridad", ha añadido.



De momento no sabemos si los músicos aparecerán en 'Downton Abbey', porque Mick Jagger y compañía no se han pronunciado al respecto. Quienes sí que estarán presentes en esta nueva temporada serán Tom Cullen ('Un mundo sin fin'), Julian Ovenden ('Cashmere Mafia') y Harriet Walter ('Babel'), quienes se unen al reparto para encarnar a Lord Gillingham, Charles Blake y Lady Shackleton, respectivamente.



'Downton Abbey' regresará a la pequeña pantalla el próximo mes de septiembre con su cuarta tanda de capítulos. En España hemos podido ver la ficción de la mano de Antena 3.