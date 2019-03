Ricky Martin, ¿el próximo cantante en tener un miniserie biográfica?

El documental de la vida del cantante Luis Miguel parece haber impactado a los espectadores y como ha gustado tanto, el productor Marcelo Tinelli ha tenido otra gran idea: hacer una miniserie sobre la vida de Ricky Martin. Lo comentó en una entrevista con el programa 'Hay Que Ver', donde confirmó que está enganchado a 'Luis Miguel', la serie.

"El otro día hablé con Lucía Miranda y nos vamos a juntar. Hay una historia que me llega muy de cerca. Cuando veo esas series, me encantaría producir algún proyecto más sobre algún otro ídolo latino. Me gustaría producir una serie sobre la vida de Ricky Martin. Me parece sumamente interesante su vida", confesaba Tinelli. "Qué bien que los cantantes latinoamericanos tengan algo así en Netflix", continuó.

Además, Marcelo admitió que Ricky "es un gran amigo, le quiero mucho. Empezó con nosotros en el año 91 o 92 cuando empezó a venir a mi programa. Me encantaría hacer algo con él".

Parece que Tinelli lo tiene claro. ¿Qué opinará Ricky Martin? Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Os gustaría ver una serie sobre la vida del famoso cantante?