El Rey Joffrey anuncia su retirada

Jack Gleeson, el joven de 21 años de edad, debutó como actor hace 11 años en 'El imperio del fuego'. Ahora, tras una década con breves apariciones en películas como 'Batman Begins' o series como 'Killinaskully', Gleeson es mundialmente conocido por su papel en la aclamada ficción de la HBO.



Es gracias a su personaje como el Rey Joffrey en 'Juego de Tronos', donde muchos han visto en él una carrera prometedora. Una carrera que, tras las últimas declaraciones del actor, puede que nunca se haga realidad.



Y es que Gleeson ha declarado, en una entrevista a 'The Independent', que, probablemente, abandonará su carrera como actor para concentrarse en trabajos solidarios.



"Siempre fue como una distracción, pero cuando empecé a hacer Juego de tronos, tal vez la realidad se hizo demasiado real para mí", confesó Gleeson, quien apuntó que el estilo de vida que tiene un actor de una serie de éxito no es algo por lo que se "sienta atraído".



El joven actor de 'Juego de Tronos' acaba de regresar de una viaje solidario a Haití con GOAL, una agencia humanitaria internacional con el fin de combatir la pobreza en el mundo.



Y, precisamente, ha sido este viaje lo que ha hecho que Jack Gleeson comienza a replantearse su futuro. "Este viaje me ha hecho pensar en lo que realmente quiero hacer", asegura el actor que da vida al despiadado Joffrey. "Tengo 21 años, así que es difícil decidir qué tipo de vida voy a llevar".