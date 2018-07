Renovación en los nominados a mejores actores de comedia

Las nominaciones en las categorías de comedia se han renovado por completo en esta edición de los Globos de Oro. Ni 'Girls' o 'Shameless', tampoco 'Modern Family' o 'Louie', cuentan con ninguno de sus actores nominados.



En la categoría femenina, ni rastro de Lena Duhnam ('Girls') o el reparto de 'Orange is the new black'. Entran "novatas" como Rachel Bloom ('Crazy Ex Girlgriend') o Gina Rodriguez ('Jane the Virgin') -segunda nominación-, a las que acompañan Jamie Lee Curtis ('Scream Queens') y Lily Tomlin ('Grace & Frankie'), que pese a su veteranía, estrenan nominación. Quién sí que repite es Julia Louis Dreyfus, clara favorita por su papel en 'Veep'.



Entre los actores nominados a mejor protagonista de comedia destacan Gael García Bernal ('Mozart in the Jungle'), Rob Lowe ('The Grindr') y Patrick Stewart ('Blunt Talk'), que han estrenado serie este año y ya cuentan con una nominación a los Globos de Oro. Aziz Ansari puede ser el único galardón que recoja 'Parks and Recreation' en su temporada final. Y Jeffrey Tambor puede repetir premio por su papel en 'Transparent', por el que el año pasado ya recogió un Globo de Oro.