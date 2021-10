"Él es la razón para sacarme de la cama": Lili Reinhart habla de sus problemas de depresión y ansiedad desde hace 10 años

La joven protagonista de 'Riverdale', Lili Reinhart, ha hablado siempre abiertamente sobre sus problemas de ansiedad y depresión. La actriz, muy seguida en todo el mundo por infinidad de adolescentes, pretende dar así visibilidad a estos problemas de salud mental.

Ahora ha querido hablar de ello a través de TikTok, donde ha publicado un vídeo de lo más emotivo, en el que aparece junto a su adorado compañero de vida, su perro.

"He estado luchando contra la ansiedad y la depresión los últimos 10 años, y últimamente está siendo más complicado de lo normal. Este pequeño tipo está siendo mi razón para salir de la cama la mayoría de los días. Hay ángeles en todas partes. Búscalos y dales las gracias por estar contigo en este camino", dice en el vídeo.

Su batalla contra la ansiedad y la depresión

Ya en el mes de mayo la conocida actriz de 'Riverdale' y ex pareja del también actor Cole Sprouse, habló sobre este tema a través de sus redes sociales, como puedes ver también en el vídeo de arriba. Lili publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde afirmaba que no se encontraba nada bien pero que a pesar de ello no había que dejar de luchar. Ella se considera a si misma una "superviviente de la depresión".

Aún así, hay momentos de flaqueza, como del que habló en aquel momento: "Hay días que me siento derrotada por mi depresión. Es una batalla agotadora contra la que llevo 11 años luchando y algunos días, como hoy, lo siento insoportable", aseguraba.

"Esto es un recordatorio para mis compañeros guerreros de que está bien tener días en los que ya no quieras luchar", continuaba. "No necesitas darle explicaciones de tu salud mental a nadie. Priorízate tú cuando lo necesites, toma tiempo para descansar. Rodéate de buenas personas y de buenas vibraciones".

La actriz concluía con un breve recordatorio para todas esas personas que se encuentran en su misma situación. "Recuerda que siempre vale la pena luchar por ti. Y mañana puede ser un bonito día".

Seguro que te interesa:

¿Es una pullita? El tajante mensaje de Lili Reinhart en su foto más sensual que todos dicen que va para Cole Sprouse