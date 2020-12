La razón por la que Idris Elba se arrepiente de haber participado en 'The Wire'

Idris Elba es sin duda uno de los actores más recordados de 'The Wire'. Su interpretación como Stringer Bell fue sublime, pero lo cierto es que el intérprete no está del todo contento con su participación en el clásico de HBO.

El actor británico fue el elegido para dar vida al traficante de drogas más astuto de Baltimore, y lo hizo durante 3 temporadas. Cuando hizo el cásting para el papel, tuvo que ocultar su acento inglés y mintió diciendo que era de Brooklyn, ya que sabía que el creador de la serie sólo quería actores estadounidenses.

Así, y gracias a sus capacidades interpretativas, se convirtió en la mano derecha de Avon Barksdale en la recordada ficción 'The Wire', donde compartió rodaje con Dominic West o Michael B. Jordan, entre otros. Stringer Bell no era, ni mucho menos, un narcotraficante al uso. Aunque el papel le dio grandes alegrías al actor y le sirvió para comenzar a ser conocido a nivel mundial, a día de hoy no se siente satisfecho con cómo la gente percibió a su personaje.

Estas sorprendentes declaraciones las hizo en un podcast con David Lammy, en las que explicó que Stringer Bell no es alguien al que la gente debería idolatrar. También reconoce que en su momento no fue un problema para él, pero que con el paso de los años cada vez le preocupa más cómo la gente ha llegado a alabar al personaje, y es que sostiene que el hecho de que Stringer fuera educado no excusa el hecho de que era un traficante de drogas que hacía daño a la comunidad en la que vivía.

Seguro que te interesa:

La sorprendente foto de Idris Elba con su mujer y su hija en la que nadie sabe quién es quién