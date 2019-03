Un protagonista de 'Friends' se incorpora al reparto de 'Will and Grace'

Parece que las 10 temporadas de 'Friends' no fueron suficientes para todos los amantes de la sitcom por excelencia y es que, hay que admitir, que ha sido una de las mejores series de la historia. Por eso, y por muchas cosas más, los fans de la ficción protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow o Matthew Perry, siempre están agradecidos de que sus actores favoritos aparezcan de nuevo en pantalla.

En este caso la sopresa viene de la mano de David Schwimmer: Se incorpora a la nueva temporada de 'Will and Grace'. La última escena que nos dejó Schwimmer en 'Friends' fue cuando su personaje se reconcilió por enésima vez con Rachel en el último capítulo. Y aunque en esta ocasión no vamos a poder disfrutar del carismático Ross Geller, sí le veremos como el interés amoroso de Grace, personaje interpretado por Debra Messing.

Schwimmer tendrá un papel recurrente en los nuevos episodios de 'Will and Grace', ya que contará con su propia trama. Después del final de 'Friends', hemos podido ver al actor en otras ficciones como 'American Crime Story' o prestando su voz para la película 'Madagascar'.