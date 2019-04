Los problemas de Maisie Williams con su compañero de piso por culpa de 'Juego de Tronos'

¿Te imaginas cómo tiene que ser vivir con uno de los protagonistas de 'Juego de Tronos'? Bill Milner, compañero de piso de Maisie Williams, lo sabe bien. En las últimas horas el fandom de la serie creada a partir de las novelas de George R.R. Martin ha colapsado con lo ocurrido en el episodio 8x03, 'La Larga Noche'. Tranquilo, si aún no lo has visto, esta noticia no contiene ningún tipo de spoiler.

Como decíamos, el bendito de Bill Milner, que comparte profesión y techo con Maisie Williams, te hará sentir muy identificado. Si a ti te ha costado esquivar los spoilers en la oficina hasta que has visto el último capítulo, él ha explicado en Twitter por qué debes de dejar de quejarte, su vida es mucho más miserable:

"¿Creéis que es duro evitar los spoilers de 'Juego de Tronos'? Intentad vivir con Arya. Los tengo que esquivar en mi propia cocina", ha tuiteado con gran sentido del humor. Rápidamente los seguidores de la ficción de HBO han corrido a consolarle. ¡Pero seguro que vivir con Maisie Williams tiene muchas cosas buenas!

