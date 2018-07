El príncipe Harry de Inglaterra podría cambiar los castillos de Gran Bretaña por Desembarco del Rey. Harry confesó recientemente que era seguidor de la serie 'Juego de Tronos', así que desde HBO no han perdido tiempo y ya le han ofrecido participar en la próxima temporada de la serie.



"Se le ha ofrecido un cameo en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', que comenzará su rodaje en Irlanda del Norte en verano. Por el momento no ha tomado una decisión, pero la oferta está sobre la mesa", según fuentes de la cadena que recoge el diario británico 'The Daily Star'.



DB Weiss y David Benioff, showrunners de 'Juego de Tronos', ya buscan un papel para el príncipe y, según la misma fuente que cita el diario, los productores están "desesperados" por obtener una respuesta afirmativa. "Tenerlo sería oro", confiesa.



La quinta temporada de 'Juego de Tronos' se presentó en un evento mundial en la Torre de Londres. La serie de HBO basada en las novelas de George RR Martin se encuentra en su ecuador, tras emitirse este domingo el quinto episodio.



En la semana de su estreno se filtraron los cuatro primeros episodios de la serie, algo que no ha mermado sus audiencias, batiendo récord con el arranque de temporada.