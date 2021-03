Prince Jackson, el hijo de Michael Jackson, reaparece muy cambiado y cuenta lo que aprendió de su padre

Prince Jackson, el hijo de 24 años de Michael Jackson, no es muy dado a las apariciones públicas.

Sin embargo recientemente ha participado en The Mix de FOX Soul, donde ha hablado de algunas de las enseñanzas que su padre le transmitió durante su vida.

Michael Jackson falleció en el 2009, cuando Prince, el segundo de sus hijos, sólo tenía 12 años. Sin embargo, cómo puedes ver en el vídeo de arriba, sí recuerda muchas de las palabras de su padre.

En la conversación mantenida en el programa también ha hablado en el nulo interés que tiene en seguir el camino de Michael Jackson dedicándose a la música:

"Si pensara en convertirme en artista, mi familia sería muy honesta y me diría que no es para mi. No tengo voz para cantar y me llevó un tiempo aprender lo que era un ritmo, pero al menos lo entendí. No puedo bailar", ha confesado Prince.

El camino del joven se ha ido dirigiendo más hacia la filantropía, tras haber sido cofundador de la Fundación Heal Los Angeles cuando aún era un estudiante universitario. Si quieres comprobar lo cambiado que está, puedes ver su imagen actual en el vídeo de arriba.

