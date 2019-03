Primeros detalles de 'Crisis In Six Scenes', la serie de Woody Allen protagonizada por Miley Cyrus

Amazon ha presentado el nuevo teaser de la primera serie de Woody Allen para televisión, que debuta en la pequeña pantalla con 'Crisis In Six Scenes', una comedia sobre los agitados años 60 en Estados Unidos.

La serie narra la historia de una familia de clase media que cambia por competo su vida tras la visita de un invitado especial.

"Creía que iba a ser más fácil, pero hacer episodios de media hora es complicado", ha declarado el director de 'Manhattan' sobre sus complicaciones para contar una historia en un solo capítulo.

'Crisis In Six Scenes' está formada por seis episodios, protagonizados por Miley Cyrus, Elaine May y Rachel Brosnahan, además del propio Allen. Su estreno en televisión está previsto para el próximo 30 de septiembre.