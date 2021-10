Phoebe Dynevor confiesa la grave ansiedad que sufrió tras salir en 'Los Bridgerton': "No creo que nadie sepa manejar esto"

'Los Bridgerton' se convirtió en un fenómeno casi instantáneo después de su estreno en Netflix, y convirtió a sus protagonistas en estrellas de Hollywood de la noche a la mañana.

Phoebe Dynevor, que interpreta a la joven Daphne Bridgerton, llevaba más de una década trabajando en la actuación pero no fue hasta entonces que ganó su fama internacional.

No obstante, estar en el ojo de todas las miradas y del huracán mediático es algo difícil de manejar para cualquiera, y para la actriz de 26 años no fue diferente. Ahora Phoebe se ha sincerado sobre sus problemas de ansiedad en un reportaje para Harpers Bazaar de la que ha sido portada.

"Sabía que en algún momento, algo pasaría. Simplemente no imaginé que sería a este nivel. No creo que nadie sepa cómo manejar eso. Yo me preocupo por todo. Estoy llena de ansiedad. Tengo un miedo al fracaso, a decepcionar a alguien, contradecirme a mí misma", reconoce.

"Y ves lo que hace a tu salud mental estar en el ojo público", añade sobre la atención que recibieron ella y su co-star, Regé-Jean Page, tras estrenarse la serie.

¿Qué hace para intentar controlar esa ansiedad? Dynevor cuenta: "Yo medito, voy a terapia, camino todos los días. Hay cosas que hago para mantenerme con los pies en la tierra, porque es todo una locura ahora mismo".

La independencia de Phoebe Dynevor

Parte del choque vital que puede producirse por una fama tan radical le vino también a la actriz por el hecho de que se considera a sí misma solitaria y muy tranquila.

Phoebe vive en el norte de Londres en un piso "pequeño y bonito y es todo lo que necesito", y reconoce que le gusta hacer cosas sola como dar paseos, yoga o ir al cine.

"Soy un poco solitaria. Siempre he sido muy autosuficiente, asegura, que es por lo que vivo en mitad de la nada cuando todos mis amigos están en el sur de Londres. Básicamente soy una anciana en un cuerpo de 26 años".

Seguro que te interesa

Phoebe Dynevor cuenta la forma en que seguirá presente Regé-Jean Page en 'Los Bridgerton'