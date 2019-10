'Friends' se estrenó hace 25 años y desde entonces es la sitcom de referencia. La serie protagonizada por este grupo de amigos marcó un antes y un después en la historia de la televisión y hoy en día sigue cosechando éxitos.

Hace 12 años se estrenaba 'The Big Bang Theory', ficción que ha recogido la estela de 'Friends', y aunque acaba de terminar parece que su triunfo va por el mismo camino.

Ahora una imagen de dos de sus protagonistas ha desatado la locura entre los fans de ambas series. Y es que Kaley Cuoco (Penny) y Courteney Cox (Monica Geller) han estado juntas.

Pero ¿qué significa esta fotografía? Muchas son las conclusiones que han sacado los fans pero lo realmente estupendo es poder ver a dos grandes actrices de series tan importantes juntas. En el vídeo de la noticia tienes la imagen para que judges por ti mismo.

