Una mansión de seis habitaciones y nueve baños, con sala de cine, spa, cocina al aire libre y un dormitorio principal con tres vestidores. Así es la mansión que Kaley Cuoco, la divertida Penny de 'The Big Bang Theory', ha puesto a la venta.

Inicialmente la casa se puso a la venta en el mercado inmobiliario por un valor de 6,9 millones de dólares. Pero ahora han bajado 1 millón de dólares su valor, por lo que por el módico precio de 5,95 millones de dólares puede ser tuya.

La vivienda fue propiedad antes de Khloé Kardashian, y como ya confesó Kaley en The New Glamour, a la actriz le encantó todo el diseño de interiores. "Me enamoré de la casa pero también de todo lo que vino con ella. La decoración interior, los muebles, las piezas de arte...¡Lo quería todo!".

Ahora la celebrity se está construyendo la casa de sus sueños junto a su marido, Karl Cook, por lo que ha decidido deshacerse de este inmueble.

En el vídeo de arriba puedes ver imágenes de la impresionante mansión que Kaley Cuoco ha puesto a la venta.

