Una película muy televisiva

No deja de copar la actualidad. 'The Hobbit' es noticia semana sí y semana también. Este lunes la nueva película de Peter Jackson está en boca de todos por el fichaje de Evangeline Lilly, la recordada Kate de 'Perdidos'. pero éste no es el único rostro televisivo que veremos en esta superproducción.



Junto al casting original de la saga 'El Señor de los Anillos', como Ian McKellen que volverá a ser el mago Gandalf y Cate Balnchett, que se convertirá de nuevo en Galadriel, habrá muchas caras nuevas, pero conocidas.



La semana pasada se conocía que el detective Sherlock y su inseparable doctor Watson estarán en 'The Hobbit'. Los actores Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, protagonistas de la exitosa serie de la BBC 'Sherlock', se unen a Orlando Bloom y Andy Serkis en el rodaje del film.



Benedict Cumberbatch pondrá voz a Smaug, el malvado Dragón que custodia el tesoro en la Montaña Solitaria que arrebató a los enanos. Su compañero de serie, Martin Freeman, intrepretará al joven Bilbo Bolsón en el rodaje de la película, que ha empezado en Nueva Zelanda.



No sólo ellos se han dado a conocer en la televisión: Lee Pace, el protagonista de 'Pushing Daisies', será el rey Thranduil. También Richard Armitage, que será Thorin Oakenshield, ha participado en la serie 'Robin Hood'.



'The Hobbit: An Unexpected Journey' se estrenará el 14 de diciembre de 2012 mientras que la segunda entrega, 'The Hobbit: There and Back Again' llegará a las pantallas el 13 de diciembre de 2013.