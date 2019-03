Obama y Clinton despiden a Larry King tras 25 años de entrevistas

"No se qué decir. Sólo una cosa para ti, para mi audiencia: gracias. Y en lugar de decir adiós ¿por qué no decir hasta luego?". Así se despidió un grande de la televisión estadounidense: dando las gracias a su audiencia. Larry King cuelga sus tirantes tras 25 años al frente de su late show en la cadena CNN.



Larry King ha realizado más de 50.000 entrevistas a lo largo de sus más de 50 años en el mundo del periodismo, 6.120 programas en CNN. En estos años ha recibido un premio Emmy, un premio Peabody, y ostenta el récord Guinness al programa más longevo con el mismo presentador y en la misma franja horaria.



UN PROGRAMA CARGADO DE SORPRESAS



Larry King anunció el pasado mes de junio que dejaría su programa a finales de este año. Los meses han pasado y ha llegado el momento de colgar los tirantes que han sido imagen y símbolo de las noches de CNN.



En su último programa, King dejó el papel de entrevistador por una noche y con sus icónicos tirantes -rojos en esta ocasión tan especial- se sometió a una ronda de sorpresas. Por su programa de despedida aparecieron familiares y presidentes, compañeros de profesión y míticos cantantes.



El presidente Obama, el ex presidente Bill Clinton, el cantante Tony Bennet, el gobernador de California Arnold Schwarzenegger... Fueron muchos los políticos y personalidades de la televisión y del mundo del espectáculo quienes quisieron elogiar a King en su último programa.



Obama, en su saludo grabado desde la Casa Blanca, calificó a Larry King como "uno de los grandes de los medios". Bill Clinton apareció para una entrevista en directo desde su casa de Arkansas. Y es que por su programa han pasado ocho presidentes de EEUU, todos y cada uno desde Richard Nixon.



"Cuando comencé hace 25 años, en un estudio de Washington, nunca me imaginé que llegaría tan lejos ni que llegaría en estas condiciones", dijo King, de 77 años, en directo desde su estudio de Los Ángeles. "Me marcho a hacer otras cosas, como presentar programas especiales en esta casa, o hacer programas de radio o ver a mis hijos jugar a béisbol. No me van a ver desaparecer, pero tampoco me van a ver de nuevo en este mismo plató".



LE SUSTITUIRÁ PIERS MORGAN



Piers Morgan será el encargado de continuar con el enorme legado que ha dejado Larry King en la televisión. El presentador inglés es conocido en el Reino Unido por sus polémicas exclusivas como director de los tabloides 'News of the World' (1994-1995) y 'Daily Mirror' (1995-2004). Su carrera en televisión y llegada a la opinión pública americana se produce al incorporarse como juez a los realities 'America's Got Talent' y 'Britain's Got Talent'.