La familia Lannister, los Stark, la casa Baratheon, el pueblo que guía Khaleesi Targaryen... Son muchas familias y reinos, casas e intereses encontrados en la saga 'Juego de Tronos'. Los creadores de la adaptación televisiva para HBO, David Benioff y Dan Weiss, hacen juegos malabares para que no falte ningún personaje clave de cada casa. Aunque de cara a la tercera temporada, no todos los personajes estarán en la superproducción.



Los creadores de la producción se han encargado de aclarar que no van a seguir estrictamente la línea marcada por George R.R. Martin. Así que será toda una sorpresa para los lectores de los libros de Martin, según informa el portal Entertainment Weekly.

Y es que con tantas líneas argumentales, tantas tramas abiertas, y tantos personajes de ida y vuelta los guionistas de la serie han tenido que ponerse un límite. "Tenemos el elenco más numeroso de la televisión actual y ya introdujimos decenas de personajes nuevos en la segunda temporada", se justifican David Benioff y Dan Weiss.



"Si de repente incluyes 300 personajes nuevos, la audiencia y la historia se colapsan bajo el peso de tantas caras nuevas", continuaron explicando este nuevo rumbo que tomará la serie en su próxima temporada. "Tenemos que pensar en los espectadores que nunca se hayan leído los libros tanto como en los que sí se los hayan leído", recalcaron en la entrevista a EW.



Así pues, Benioff y Weiss han "pasado lista" de quiénes estarán y quiénes no en la tercera temproada de 'Juego de Tronos'. Los seguidores de la serie podrán ver a: Mance Rayder, un el señor del otro lado de El Muro del que se ha hablado y mucho durante la segunda temporada; Daario Naharis, un guerrero atractivo y seguro de sí mismo; también a Jojen Reed y Meera Reed, dos hermanos adolescentes con poderes especiales.



Junto a ellos también estarán Edmure Tully y Ser Brynden Tully, Lady Selyse, la esposa de Stannis Baratheon; Shireen, la hija de Stannis; Olenna Redwyne, La Reina de las Espinas; Beric Dondarrion, un caballero que es el líder de la Hermandad sin Estandartes; Thoros de Myr, un clérigo de la misma religión que Melisandre; y Tormund Giantsbane, un audaz asaltador.



No obstante, David Benioff y Dan Weiss, han dejado una puerta abierta a aquellos personajes a los que no han nombrado añadiendo que, "aunque algunos de los que están en el libro no están en esta lista eso no significa que no haya otros, porque hay bastantes caras nuevas".