Los nuevos detalles del final de ‘Juego de Tronos’ que dejan a la 'Boda roja' en una anécdota

Queda menos de medio año para el estreno de la temporada final de 'Juego de Tronos'. Un comunicado oficial de HBO ha anunciado que esta octava temporada contará con seis episodios. Estos últimos capítulos prometen superar todas nuestras expectativas, cruzando los niveles de crudeza y emoción que tan altos marcaron sus predecesoras. El fin de la historia de Jon, Daenerys, Tyrion y Arya promete dejarnos marca.

Para saciar el ansia de los seguidores más entusiastas de la ficción, David Nutter ha compartido algunos detalles muy interesantes sobre la nueva temporada desde su Ask Me Anything (AMA) de Reddit. El director de algunos capítulos de la serie ha hablado del formato de los nuevos capítulos, que, como ya se rumoreaba, durarán más de 60 minutos, y el último de todos llegará a los 82. La apuesta de HBO por esta nueva disposición, parecido al de una película, ha sido según Nutter principalmente por el trabajo de VFX y postproducción.

El cineasta ha hablado también del mimo y la ambición que hay detrás de cada capítulo, en especial ha hecho mención a una batalla dirigida por Miguel Sapochnik, que ha definido como "una de las más ambiciosas jamás rodadas".

David Nutter ha hablado con el mismo entusiasmo de sus capítulos, algunos rodados en una toma por la masividad general de estos al "involucrar a tantos actores". A estas afirmaciones, algunos usuarios le han preguntado si en la nueva temporada habrá algo tan intenso y crudo como la fatídica Boda Roja, capítulo que también dirigió él, a lo que ha adelantado: "En lo que respecta a la temporada 8 en comparación a la 'Boda roja' solo te puedo decir que te quedes en tu asiento porque va a ser muy algo muy especial". Por lo que tendremos que estar preparados para lo que nos espera.

El también director de series tan célebres como 'Los Soprano' ha confesado estar "totalmente satisfecho" con el trabajo que David Benioff y Dan Weiss, showrunners y directores, han hecho con el último capítulo. "Creo que hicieron un trabajo espectacular, teniendo en consideración qué es lo que querían los fans pero también lo más adecuado en lo que a la narración y la historia se refiere. Os garantizo que habrá muchas sorpresas y momentos impactantes", ha explicado el Nutter.

El cineasta ha descrito el rodaje de la octava temporada como el más serio y discreto de todos. Ha explicado que para evitar filtraciones indeseadas, HBO les prohibió imprimir guiones. "Solo podíamos usar iPads y aparatos parecidos para consultarlos. Fue mucho más serio que en años anteriores", puntualiza.

Sobre la temporada en general, Nutter ha dicho que es "espectacular, inspiradorea y satisfactoria". Habrá que esperar a abril de 2019 para confirmarlo, pero después de las declaraciones del director, seguro que no deja indiferente a nadie.