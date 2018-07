La novela de George R. R. Martin, 'The Skin Trade', llegará a la televisión

Los fans de George R. R. Martin están de enhorabuena. El autor de una de las sagas de más éxito, 'Juego de Tronos', verá cómo otras de sus novelas llega a la televisión.



La novela elegida ha sido 'The Skin Trade', una obra que trata sobre los hombres lobo y que será adaptada por Cinemax, cadena hermana de HBO, donde se emite 'Juego de Tronos'.



El anuncio de la nueva adaptación lo realizó el propio Martin a través de su blog. "Siempre he pensado que habría una serie, o quizás una película, sobre Willie Flambeaux y Randi Wade", los protagonistas de la novela.



La obra se centra en el mundo de los hombres lobo. Randi Wade, investigadora privada y una de las protagonistas, setá investigando una serie de terribles asesinatos en la ciudad. Willie Flambeaux, un agente de colecciones y otro personaje principal de la novela, resultará ser un hombre lobo que se hará un hueco en la vida de la investigadora.



La obra se publicó, originalmente, como parte de una compilación de ficciones de terror en 1989, bajo el nombre de 'Night Visions 5'.



La adaptación televisiva contará con la presencia de Kalinda Vázquez como guionista del primer episodio piloto. El propio George R. R. Martin fue el encargado de anunciar a Vázquez como guionista. "No fue una decisión fácil. Hubo cientos de reuniones con diferentes escritores. Muchos de ellos fueron impresionantes, pero la visión de Kalinda me impactó", afirmó el escritor.