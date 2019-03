Nos voló la cabeza cuando vimos el gran parecido entre las actrices Millie Bobby Brown y Natalie Portman cuando tenía la edad de la protagonista de 'Stranger Things'.

En una entrevista para MTV, Natalie Portman se pronunció sobre este sorprendente parecido entre las actrices. "Ella se acercó a mí (durante la última edición de los Globos de Oro) y me dijo: '¡La gente sigue diciéndome que me parezco a ti cuando tenías mi edad!'. Me sentí muy halagada porque es absolutamente adorable y muy talentosa", ha dicho Portman.

"Mi reacción fue 'Eso es muy bueno, pero creo que tienes tu propia magia'" fueron las palabras que le dijo Portman a Brown cuando se conocieron.

La protagonista de 'Stranger Things' ha compartido un 'tuit' con esta entrevista con este mensaje: "¡Fue un sueño hecho realidad conocerte, Natalie! Tan hermosa y talentosa".