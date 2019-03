Muere el hijo de dos años del actor Rob Delaney ('Catastrophe') por un tumor cerebral

Tal y como ha comunicado el propio Rob Delaney a través de un emotivo mensaje en Facebook, el pequeño se sometió a principios de 2017 a una delicada intervención quirúrgica que, posteriormente, dio lugar a un intenso y prolongado tratamiento para librarse por completo de la enfermedad, la cual, no obstante, resurgió con fuerza el otoño siguiente.

"Tengo noticias muy tristes que dar. Mi hijo de dos años y medio, Henry, ha muerto. A Henry le diagnosticaron un tumor cerebral en 2016, después de una temporada de vómitos persistentes y pérdida de peso. Se sometió a una operación para que le fuera eliminado y después siguió tratándose durante buena parte de 2017. Por desgracia, el cáncer volvió este pasado otoño y Henry murió en enero", reveló el actor a través del comunicado.

"Mi mujer y los hermanos mayores de Henry estamos devastados, por supuesto. Henry era inteligente, divertido, travieso y juntos vivimos un sinfín de aventuras. Nos trajo mucha felicidad, sobre todo desde que volvió a casa tras 15 meses viviendo entre hospitales".

A pesar de la tragedia y el dolor, el intérprete estadounidense, conocido por su papel protagonista en 'Catastrophe', ha querido centrarse en las cualidades que hicieron de Henry un niño especial y en las muestras de cariño y apoyo recibidas por la familia.

"El tumor y la cirugía le dejaron con una discapacidad física significativa, pero en seguida empezó a aprender el lenguaje de signos y a desarrollar su propio método para desplazarse de un punto a otro. Su afán por vivir, por superar las adversidades y por estar conectado a los suyos fue muy profundo. También me impresiona gratamente el amor con el que su madre y sus hermanos le apoyaron en todo momento. Esa es la razón por la que trato de no verme invadido por la rabia y el duelo, ya que no quiero perderme nada de sus bellas vidas. De hecho, estoy deseando vivir nuevas experiencias con ellos", continúa Delaney en la carta.

Además, el actor ha querido dar las gracias a todo el equipo médico que trató a Henry y anima a sus seguidores a hacer donaciones a los distintos organismos que trabajan sin descanso para combatir el cáncer infantil. Finalmente, quiso dedicarle unas bonitas palabras de despedida al pequeño Henry.

"Por último, me gustaría pediros que se respete la privacidad de mi familia en lo que respecta a este asunto, de verdad que no tengo más que decir de lo que ya aparece aquí. Y muchas gracias, mi querido Henry, por todo el tiempo que pasaste con nosotros. Te echamos mucho de menos".