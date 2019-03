Muere Elizabeth Norment, actriz de 'House of Cards'

Elizabeth Norment, la actriz americana conocida por su papel como Nancy Kaufberger en la serie 'House of Cards', ha fallecido a los 61 años de edad. Según informan medios estadounidenses la actriz murió el pasado 13 de octubre en el hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.



"Todos los que trabajamos en la serie nos sentimos profundamente tristes por la muerte de Elizabeth. Ella era una actriz estupenda y una buena amiga", señaló Beau Willimon, el creador de la serie



Norment daba vida en la serie a Nancy Kaufberger, la leal secretaria de Francis Underwood (Kevin Spacey) en el drama de Netflix y que ha recogido varios Globos de Oro.



La actriz participó en la serie 'Ley y el orden' y actuó para programas como 'Party of Five', 'ER', 'Mad About You' y 'Blue Bloods', además tuvo pequeños papeles en las películas 'The Woman in Red' y 'Runaway'.