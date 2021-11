'Ms.Marvel': filtradas imágenes del nuevo supertraje que lucirá Iman Vellani en la serie

Por el momento, la productora apenas ha revelado información o imágenes sobre esta nueva serie, 'Ms.Marvel'. Por el especial Disney+Day, la plataforma dejó ver un pequeño adelanto, pero no reveló nada demasiado importante. Por eso, las filtraciones corren como la pólvora por redes sociales y gracias a eso hemos podido ver cómo será uno de los supertrajes que lucirá la heroína Ms.Marvel.

La actriz que dará vida a esta nueva superheroína del universo Marvel es Iman Vellani, que interpretará a Kamala Klan, una joven de 16 años de nacionalidad paquistaní y estadounidense, que vive en Nueva Jersey y que, aunque tiene poderes, admira a todos los demás superhéroes. Su alter ego es Ms. Marvel y tiene poderes curativos y cambiaformas.

Filtraciones

Ha sido un usuario de Twitter, The Marvels News, quien filtraba imágenes del rodaje de la película 'The Marvels'. En dichas fotografías hemos podido ver no solo un poco del set de rodaje, sino el nuevo traje de Ms.Marvel. Así lo anunciaba la cuenta: "Las primeras imágenes del set de rodaje de 'The Marvels' han llegado a internet. Muestran a Iman Vellani caracterizada como Ms.Marvel"

Estas imágenes muestran a Vellani luciendo un traje completamente nuevo con nuevos acentos en rojo y dorado que no son tan evidentes en el traje de su serie en solitario.

Y también añadía: "Más fotos del set de rodaje de 'The Marvels'"

Este personaje, protagonizará su propia serie, 'Ms.Marvel' y se estrenará en Disney+ el año que viene. Pero también podremos ver a esta superheroína en la película 'The Mravels' de la que tampoco se conocen muchos detalles: se sabe que la película verá al héroe titular Brie Larson pelear junto a Kamala Khan de Imani Vellani y Monica Rambeau de Teyonah Parris. El elenco de The Marvels incluirá a Zawe Ashton como un villano no revelado y Park Seo-joon en un papel no revelado, así como a Saagar Shaikh, Zenobia Shroff y Mohan Kapur repitiendo sus roles como la familia de Khan de Ms.Marvel.​

