'La Montaña' de 'Juego de Tronos', Hafthor Bjornsson, se convierte en padre de un niño que es clavado a él

El baby boom entre los actores es más que evidente y es que en los últimos meses muchos son los rostros conocidos que se han convertido en padres y madres o que han anunciado que lo serán próximamente.

El último en estrenar paternidad ha sido el actor de 'Juego de Tronos' Hafthor Bjornsson, quien encarnó a 'La Montaña' en la serie. El islandés se casó con su mujer Kelsey Henson en 2018 y ya eran padres de una niña.

Ahora, han dado la bienvenida a su primer hijo varón a través de una publicación que ha hecho en Instagram donde podemos ver el parecido con el intérprete en las primeras fotos que se ha hecho juntos.

Además, Hafthor ha vivido esta experiencia de una forma muy intensa y ha detallado en el post cómo fue todo el proceso del parto: "Kelsey me despertó diciéndome que había roto aguas, inmediatamente salté de la cama y le dije ¡vámonos!, ella mantuvo la calma y respondió con una carcajada y dijo, no, todavía no nos vamos", empieza diciendo.

Para continuar su relato:"A las 7:15 am llamamos a nuestra amiga para que viniera a fotografiar el parto, la matrona y la doula. Una vez que llegó la partera, comprobó el progreso y nos sorprendió saber que Kelsey ya tenía una dilatación de 5 cm. La partera le preguntó si estaba lista para ir al centro de maternidad o si quería probar en el baño de casa y Kelsey, aún tranquila, decidió probar el baño en casa. Mientras llenaba el baño, las cosas comenzaron a ir más rápido, las contracciones fueron mucho más fuertes y duraron más de un minuto y estaban separadas por 2-3 minutos. La matrona luego dijo que pensaba que deberíamos ir a la clínica y finalmente Kelsey aceptó que era el momento".

"9:00 am Ella estaba en la bañera e inmediatamente comenzó a empujar. Las cosas se intensificaron muy rápido. En todo el proceso lo hizo increíble. Tuvo el control total de su mente y cuerpo. Tenía opiniones firmes sobre exactamente lo que quería y dónde quería estar. Estoy completamente asombrado de lo fuerte que es y muy orgullosa de ella por todo lo que hizo para prepararse durante su embarazo. No se puede expresar con palabras lo orgulloso que estoy y lo que siento por esta experiencia", dice.

Para terminar diciendo que el niño nació en 26 de septiembre pocas horas después de llegar al hospital: "Después de 2 horas y 19 minutos de empujones extremadamente duros, nuestro hermoso, fuerte y saludable niño llegó con un peso de 3,530 kg y 52 cm de largo".

Pero lo más emocionante del día fue cuando le comunicaron la noticia a su hija, explica: "Para terminar el parto más hermoso e inspirador fue la llamada telefónica más maravillosa a mi hija para presentarle a su nuevo hermano pequeño".

Por último dice que llegaron a su casa a 5:30 pm: "Llegamos a casa, tanto la mamá como bebé estaban muy bien, y pasamos nuestra primera noche juntos".

Por ahora se ha reservado el nombre que le han puesto aunque asegura que está deseando decirlo: "Hemos decidido un nombre y estamos ansiosos por compartirlo con todos vosotros pronto", ¿Tendrá algo que ver con 'Juego de Tronos?

