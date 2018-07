Mitch Pileggi volverá a dar vida a Walter Skinner en 'Expediente X'

'Expendiente X' regresa y lo hace con muchos miembros del reparto original. Tras confirmarse que David Duchovny y Gillian Anderson estarían en esta nueva entrega de la serie, ahora ha sido Mitch Pileggi el último en confirmar su presencia en la ficción sobre sucesos paranormales.



El actor ha hecho público el anuncio en su cuenta personal de Twitter con un mensaje en el que aseguraba estar muy contento por la noticia: "Muy feliz de anunciar que Walter Skinner volverá a ser un gruñón y rencoroso con sus dos niños traviesos. Muy feliz".

Very happy to announce that Walter Skinner will once again be getting all grumpy and bitchy with his two wayward kids. Very happy.